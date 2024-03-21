Переменная облачность и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 марта

В Киеве и Киевской области в пятницу, 22 марта, переменная облачность, без осадков по области ночью и утром местами туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 22 марта по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. По области ночью и утром местами туман. Температура ночью от 2°С до 3°С мороза, днем 7-12°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что до 19 марта включительно, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевщины уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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