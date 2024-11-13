Передвигались на лодках: в сети показали ежегодные наводнения на Трухановом острове в Киеве. Фото

Труханов остров находится напротив центральной части Киева, между главным течением Днепра на запад и проливом Черторый на восток. В XIX веке здесь было рабочее поселение, а после Второй мировой войны остров превратили в место отдыха.

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Сейчас на Трухановом – большие пляжи, водные станции, рестораны, спортивные сооружения и т.д. В сети показали древние фото острова, на которых видно, что он страдал от ежегодных наводнений.

Во времена Киевской Руси на острове было поселение, принадлежавшее княгине Ольге.

В XVI веке Труханов остров перешел во владение Пустынно-Никольского монастыря, а в 1698 году его вернули городу.

На юге острова есть Матвеевский залив – часть бывшего русла Днепра, которое в последней четверти XIX века было перекрыто.

Также в этот период было объединение Днепровского пароходства с мастерскими и поселениями при них. На Трухановом острове тогда селились рабочие. Там была церковь Святой Елизаветы (построена в 1909-10 годах и уничтожена в 1930-х). Для детей в 1909 году была построена школа. В XIX веке существовал буфет и планировалось открытие развлекательного заведения.

Труханов остров постоянно страдал от наводнений. Ежегодно весеннее половодье заставляло людей "переезжать" на вторые этажи или на чердаки домов и передвигаться по улицам с помощью лодок. Наводнения прекратились после постройки каскада ГЭС.

В общей сложности население острова в 1908 году составляло уже около 6 тысяч жителей. В поселке была 21 улица, один переулок и одна площадь.

В конце 1920-х годов на Трухановом острове было 367 жилых домов – только 2 из них были каменными. Перед войной население составляло около 7 тысяч человек. Именно здесь в 1936-1941 годах здесь жила с родителями и училась в школе Лина Костенко.

Когда немецкие захватчики отступали из Киева в 1943 году поселение было полностью сожжено. Сохранились только остатки фундамента церкви и школы, а также деревянный дом к северу от Петровского железнодорожного моста.

В 1940–1960 годах на острове обустроили зону отдыха.

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