Пел советские песни, а потом лежал на земле с женщиной: в Киеве адепты 'русского мира' устроили провокации у Вечного огня. Видео

В Киеве в пятницу, 9 мая, возле Мемориала вечной славы устроили несколько провокаций. В частности, включали и пели советские песни.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На все нарушения мгновенно реагировали сотрудники полиции.

Так, утром к Мемориалу вечной славы начали приходить люди, чтобы возложить цветы у Вечного огня. Не обошлось в этот день без провокаций. Одна из женщин на полную громкость включила на мобильном телефоне советскую песню "День победы". Сотрудница полиции напомнила нарушительнице о том, что такие действия запрещены, а за них предусмотрена ответственность. Со своей стороны нарушительница начала рассказывать о том, что у нее родственник погиб в Бресте, но после повторного предупреждения об ответственности все же выключила музыку.

Чуть позже к Вечному огню подошла группа людей, которые начали громко петь разные песни на русском, однако с измененными словами. Среди них выделялся человек, который громко выкрикивал слова про "медали за город Вашингтон". К нарушителю сразу подошли правоохранители, которые попросили его перестать совершать провокации.

После мужчина начал петь гимн Украины, однако также заменяя слова из оригинального текста. Стоит добавить, что на его защиту пытались стать женщины, в частности, пожилого возраста, заявляя, что "запрещают разговаривать на русском языке, петь".

После этого, нарушитель пытался уйти с места происшествия, однако на выходе из Мемориального комплекса был задержан правоохранителями.

Там его пытались отбить женщины, которые кричали о "беспределе" и "продажных журналистах", но все же впоследствии мужчину отвезли в управление полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве, в пятницу, 9 мая, чтобы возложить цветы у Вечного огня, к Мемориалу вечной славы пришло небольшое количество людей. Среди них, в основном, люди пожилого возраста.

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