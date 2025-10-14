Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Леонида Костюка. Фото

При исполнении воинского долга умер военный из Броваров Киевской области Леонид Костюк. Сердце защитника Украины остановилось 9 октября.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Пополнился небесный строй... Солдат Леонид Костюк, мастер-аккумуляторщик ремонтного отделения артиллерийского вооружения ремонтного взвода артиллерийского вооружения ремонтной роты. 9 октября 2025 года умер при исполнении воинского долга. Искренние соболезнования родным и близким Леонида Михайловича", – сообщил Сапожко.

Похоронят защитника Украины в Броварах на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Андрей Йовенко. Защитник Украины пропал без вести 15 сентября 2024 года, и только сейчас стало известно о его смерти.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания в ноябре 2022 года погиб военный Олег Пивовар. У воина остались жена и двое детей, которые сейчас проживают в Ирпене Киевской области.

