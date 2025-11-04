Ему навсегда будет 32: на Киевщине попрощались с военным Олегом Колесником. Фото

От полученного на фронте ранения в больнице города Днепр 20 октября умер военный – 32-летний Олег Колесник. Воина, который отдал свою жизнь за Украину, похоронили в Ворзеле Киевской области.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"Прощались с Героем. 3 ноября в Ворзеле похоронили Олега Колесника. Он получил тяжелое ранение на Покровском направлении. Двенадцать дней боролся за жизнь, но 20 октября умер в больнице Днепра. В нашей громаде проживает его брат Алексей, поэтому было решено похоронить Олега здесь, в Ворзеле", – написал Федорук.

Защитнику Украины было всего 32 года. Воин родом из села Колодези Лиманского района Донецкой области. В 2022 году он добровольно мобилизовался и стал в ряды защитников Украины. Веселый, искренний, душа компании – именно таким его запомнили родные и друзья.

"У Олега остались жена Дарья и брат Алексей. Искренние соболезнования близким. Российский враг забрал у них и дом, и дорогого человека", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время эвакуации раненого побратима погиб военный из Борисполя Киевской области Артем Руденко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 24 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Почепин Киевской области Алексей Матей. Сердце украинского воина остановилось 29 июня в результате удара вражеского дрона.

