Навсегда 21: во время эвакуации раненого собрата погиб военный из Киевской области Артем Руденко. Фото

На Покровском направлении во время эвакуации раненого собрата погиб военный из Борисполя Киевской области Артем Руденко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 24 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"В бою за Украину погиб наш земляк 21-летний Артем Руденко – солдат, номер обслуги пулеметного взвода штурмовой специализированной роты штурмового специализированного батальона", – говорится в сообщении.

Артем был добрый, отзывчивый, общительный, коммуникабельный, умел легко найти общий язык с любым собеседником, никогда не отказывал в помощи. Активно занимался боксом в Бориспольский детско-юношеской школе.

В мае 2025 года Артем по собственному желанию стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Впоследствии вместе с собратьями отправился на Покровское направление, где сейчас идут изнурительные бои. Несмотря на свой юный возраст, хорошо показывал себя во время выполнения боевых задач.

"Артем погиб 24 октября 2025 года во время выполнения боевого задания по эвакуации раненого собрата", – добавили в пресс-службе.

