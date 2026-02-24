УкраїнськаУКР
русскийРУС

Печальная весть: на фронте погиб военный с Киевщины Юрий Заброда. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
474
Печальная весть: на фронте погиб военный с Киевщины Юрий Заброда. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный, уроженец Киева Юрий Заброда. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 февраля 2026 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 10 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в Сумском районе Сумской области погиб номер обслуги пулеметного взвода 1 механизированного батальона 156 ОМБр солдат Юрий Заброда", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 14 сентября 1976 года в Киеве. Окончил в 1993 году Киевскую среднюю школу № 22 и музыкальную школу. В 1996 году вместе с родителями переехал жить в Боярку. Здесь Юрий женился и здесь родилась его дочь.

Печальная весть: на фронте погиб военный с Киевщины Юрий Заброда. Фото

На протяжении многих лет работал на заводе "Вентс". Также занимался комплексными ремонтами в домах и мечтал открыть собственное дело. Юрий был замечательным отцом и хорошим другом, потому что всегда приходил на помощь в нужный момент.

"Все его будут помнить веселым и позитивным, душой компании. В скорби осталась дочь, внуки, племянник, друзья и знакомые", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Вадим Бадзюх. Сердце украинского воина остановилось 29 января.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Александр Белов. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!