Печальная весть: на фронте погиб военный с Киевщины Юрий Заброда. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный, уроженец Киева Юрий Заброда. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 февраля 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 10 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в Сумском районе Сумской области погиб номер обслуги пулеметного взвода 1 механизированного батальона 156 ОМБр солдат Юрий Заброда", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 14 сентября 1976 года в Киеве. Окончил в 1993 году Киевскую среднюю школу № 22 и музыкальную школу. В 1996 году вместе с родителями переехал жить в Боярку. Здесь Юрий женился и здесь родилась его дочь.

На протяжении многих лет работал на заводе "Вентс". Также занимался комплексными ремонтами в домах и мечтал открыть собственное дело. Юрий был замечательным отцом и хорошим другом, потому что всегда приходил на помощь в нужный момент.

"Все его будут помнить веселым и позитивным, душой компании. В скорби осталась дочь, внуки, племянник, друзья и знакомые", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

