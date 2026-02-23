На щите: на фронте погиб военный из Киева Александр Белов. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Александр Белов. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Деснянской райгосадминистрации столицы. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Деснянский район в глубокой скорби... Герой на щите. Белов Александр Леонидович, главный сержант, командир 1 инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода", – говорится в сообщении.

Герой родился 29 марта 1978 года. Учился в школе №119, после окончания которой получил образование в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт". В ряды ВСУ стал в 2024 году.

Жизнь мужественного воина оборвалась в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

"Александр был любящим мужем, надежной опорой семьи и чрезвычайно заботливым отцом. В скорби остались жена, дочь и родители", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице после длительного лечения умер военный из Борисполя Киевской области Артур Годлевский. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля.

