Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Кашпер. Фото

Во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Белой Церкви Киевской области Сергей Кашпер. Сердце украинского воина остановилось 13 сентября.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Сергей Кашпер (1981 года рождения)", – говорится в сообщении.

Сергей Анатольевич служил стрелком-помощником гранатометчика десантно-штурмового батальона одной из воинских частей. Воин был верен присяге украинскому народу, мужественно выполнял боевые задачи в боях за Украину.

К сожалению, он погиб 13 сентября вблизи населенного пункта Софиевка Краматорского района Донецкой области.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Александр Осипенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 сентября.

