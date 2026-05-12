Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Вельгун. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Пасковщина Киевской области Олег Вельгун. Сердце воина остановилось 4 мая 2026 года.

Об этом сообщили в Згуровской поселковой территориальной общине. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Боль и грусть снова окутали нашу общину – война унесла жизнь еще одного нашего защитника... С глубокой скорбью сообщаем о гибели Вельгуна Олега Ивановича (29.01.1986) из села Пасковщина. Мужественного воина, который до последнего вздоха стоял на защите родной земли и каждого из нас", – говорится в сообщении.

Летом 2024 года Герой присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины. К сожалению, воин погиб 4 мая 2026 года на Харьковщине. Во время боевых действий вблизи населенного пункта Графское Чугуевского района Олег попал под вражеский артиллерийский обстрел.

"В это сверхтяжелое время склоняем головы в глубокой скорби и выражаем искренние соболезнования матери, родным, близким, друзьям и собратьям Олега. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами... Мы всегда будем помнить, какую высокую цену он заплатил за нашу жизнь, свободу и мирное небо над Украиной", – добавили в пресс-службе.

