На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Романа Марченко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный с Фастовщины Киевской области Роман Марченко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 5 января 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского горсовета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. Домой "на щите" возвращается Защитник Украины, воин Роман Марченко, который долгое время считался пропавшим без вести", – говорится в сообщении.

Герой родился 26 января 1975 года в селе Юрковка Киевской области. После окончания школы поступил в Жашковское СПТУ №38. В 1993-1994 годах проходил срочную военную службу в Одессе, был танкистом. После завершения службы работал в Фастовском районном управлении полиции, где служил до 2004 года.

С началом полномасштабного вторжения Роман присоединился к местной территориальной обороне в Фастове. В сентябре 2024 года был переведен в Киевский РТЦК и СП Соломенского района, после чего направлен в воинскую часть в Чернигове. 24 декабря 2024 года Защитник отправился на выполнение боевого задания на Курское направление.

"5 января 2025 года Роман Марченко погиб в бою с врагом, мужественно защищая Украину. Долгое время Воин считался пропавшим без вести. В скорби остались жена Татьяна, сыновья Юрий и Сергей, внук Артем, родные, близкие и друзья", – добавили в пресс-службе.

