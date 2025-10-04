Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Артем Торопов. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Артем Торопов. Жизнь украинского воина оборвалась 23 октября 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 23 октября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи города Селидово Покровского района Донецкой области погиб оператор-радиотелеграфист отделения командно-штабных машин радиовзвода роты связи солдат Артем Торопов (Библиотекарь)", – говорится в сообщении.

Артем Николаевич Торопов родился 15 марта 1988 года в Боярке. Окончил Киевскую среднюю школу № 46. Высшее образование получил в Киевском национальном университете культуры и искусств по специальности "Книговедение, библиотековедение и библиография". Получил специальность книговеда, менеджера издательской деятельности.

С 2010 года работал в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского НАН Украины. Артем увлекался литературой, историей, культурой, фотографией. Много путешествовал.

В скорби остался отец Николай Анатольевич.

