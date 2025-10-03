Преданный сын Украины: на фронте погиб военный с Киевщины Владимир Щербань. Фото
На Луганщине во время выполнения боевого задания погиб военный из села Слободка Киевской области Владимир Щербань. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 18 августа 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате – 18 августа 2024 года в бою за Украину погиб наш земляк, защитник Украины Щербань Владимир Григорьевич", – говорится в сообщении.
Герой отдал свою жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны в районе населенного пункта Невское Сватовского района Луганской области. Владимир навсегда останется в нашей памяти как преданный сын Украины, мужественный воин, достойный сын своего народа.
"В эти скорбные дни выражаем искренние соболезнования жене Валентине, сыну Евгению, дочери Алине, сестрам Валентине и Алине, брату Александру, а также всем родным, близким, друзьям и побратимам Владимира", – добавили в горсовете.
Похоронят воина на кладбище в селе Слободка.
Герои войны в Украине
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.
Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!