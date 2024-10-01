Пастбище вместо многоэтажек: в Киеве возле станции метро 'Левобережная' в 1970-х годах гуляли домашние животные. Фото

В 1970-х годах пассажиры красной линии Киевского метрополитена, проезжая возле станции "Левобережная", могли увидеть коз, свободно выпасавшихся у путей. Животных держали жители частного сектора, который тогда еще был на этой локации.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Сейчас эта местность застроена многоэтажными домами.

"Недалеко от станции метро "Левобережная". 1970-е годы", – говорится в сообщении.

В свою очередь в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" добавили, что козы на фото – из частного сектора, который был в этом районе в те времена.

Кстати, небольшой островок частных домов сохранился недалеко от станции метро "Дарница", где местные жители все еще держат домашних животных.

Напомним, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегами, можно было увидеть большие мели.

Киев всегда привлекал туристов своей архитектурой и множеством деревьев. Осенью город превращался в палитру художника, которую в 1970-х годах сняла камера фотографа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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