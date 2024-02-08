Открыли в 1912 году: как выглядел первый небоскреб Украины в центре Киева. Фото

До начала Второй мировой войны в центре Киева можно было увидеть первый небоскреб Украины – Дом Гинзбурга. Строительство этого здания стоило 1,5 млн рублей российской империи, а для его возведения использовали 12 млн кирпичей.

Архивные фото тех лет, в частности, в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Дом сразу стал самым современным в столице, поскольку имел редкие по тем временам кованые лифты американской фирмы "Отис".

"Небоскреб Гинзбурга, построенный в 1910–1912 годах. Здание на улице Институтской считалось первым небоскребом Украины и было подорвано советскими войсками в сентябре 1941 года. Сейчас на месте первого украинского небоскреба стоит гостиница "Украина", – написал Степанец.

Небоскреб Гинзбурга или Дом Гинзбурга – 12-этажный, 67,5-метровый, разрушенный "небоскреб" XX века в Киеве. Вошел в историю как первый небоскреб Украины. Строили в 1910–1912 годах. Взорван войсками НКВД СССР 24 сентября 1941 года и полностью уничтожен в начале 1950-х годов, когда производилась окончательная разборка фундамента здания.

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

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