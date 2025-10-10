Отключение воды из-за обстрела РФ: в КГГА рассказали, сколько бюветов работает в городе. Карта

В Киеве в результате российского обстрела в ночь с 9 на 10 октября по критической инфраструктуре возникли проблемы с водоснабжением. Сейчас для решения этой проблемы, задействованы бюветы, часть из которых подключена к генераторам для бесперебойной работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Что известно

"80 столичных бюветных комплексов уже подключены к генераторам. Еще на четырех завершают подключение. Другие бюветы работают в штатном режиме от централизованной сети электроснабжения. Бюветы в пешей доступности функционируют во всех микрорайонах Киева", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что в столице в целом 154 бюветных комплекса имеют возможность подключения к генераторам. Чтобы узнать адреса размещения бюветных комплексов, перейдите по ссылке (нажмите).

Кроме того, город привлек все возможности для укрепления энергорезерва:

136 генераторов размещены на теплоисточниках;

51 мобильная котельная готова обеспечивать тепло в больницы или другие критически важные учреждения. Сегодня потребности в применении котельных не было.

"Сейчас теплоснабжение учреждений социальной сферы осуществляется в штатном режиме", – добавили в пресс-службе.

Что предшествовало

В четверг, 9 октября, страна-террорист снова массированно атаковала украинские города. Под ударом, в частности, оказался и Киев. Жителей столицы уже предупредили о возможных перебоях со светом и водой. В Печерском районе обломки БпЛА попали в жилой дом, из-за чего есть пострадавшие.

В Киеве в пятницу, 10 октября, в результате российского террористического обстрела возникла сложная энергетическая ситуация, что привело к серьезным проблемам в работе городского транспорта, в частности метрополитена. В результате на остановках собрались сотни людей, ожидая возможности доехать на работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на, 10 октября, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения и проблемы с электроснабжением.

