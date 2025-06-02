Отказали двигатели: 49 лет назад в Киеве на Осокорках самолет совершил аварийную посадку. Фото и подробности

В 1976 году 2 июня в небе над Киевом произошло авиационное происшествие, в результате которого у самолета Як-40, который шел на посадку в аэропорт "Жуляны", отказали двигатели. Чтобы спасти пассажиров, капитан воздушного судна совершил аварийную посадку на болото в Осокорках.

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Архивные снимки были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". К счастью, никто не погиб.

"2 июня 1976 года, произошла аварийная посадка Як-40 на Осокорках. Не многие в Киеве слышали историю о том, что когда-то на Осокорках "утонул" реактивный пассажирский самолет. Хотя на самом деле не утонул, а успешно сел на воду, причем ни один пассажир не пострадал. Но в то время о чуде, что не случилась катастрофа пресса не писала", – говорится в сообщении.

Як-40 с бортовым номером СССР-87541 был выпущен 30 июля 1975 года. Небольшой самолет предназначался для регулярных пассажирских рейсов из Литвы в Украину. Принадлежал Литовскому управлению гражданской авиации "Аэрофлота". Первый полет состоялся только через год, именно в этот день – 2 июня 1976 года – открытием рейса "Каунас – Киев – Симферополь". Во время полета произошло авиационное происшествие – отказали двигатели.

Лайнер приземлился в болотистой местности неподалеку от жилого массива Осокорки. Этот район в то время был малозаселенным, поэтому удалось избежать жертв среди гражданских.

"Самолет планировал вниз очень тихо, потому что его двигатели были выключены. Люди, которые наблюдали за этим, ждали взрыва, но увидели вместо него целый фонтан брызг. Они не поверили своим глазам: целый самолет стоял посреди болота, в районе улицы Коллекторной. Через каких-то пятнадцать минут к нему уже бежали по колено в воде милиционеры, которые прибыли на место", - рассказывали свидетели происшествия.

Экипаж и пассажиры выжили, а самолет получил лишь незначительные повреждения. Этот инцидент упоминается в нескольких советских источниках, однако полные отчеты о расследовании авиационных инцидентов часто оставались засекреченными в СССР.

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