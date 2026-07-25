Отдал жизнь за Украину: в Киевской области простятся с военнослужащим Павлом Жарким. Фото

На фронте 9 апреля 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Павел Жаркий. Церемония прощания с воином состоится в воскресенье, 26 июля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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"Невосполнимая утрата… Солдат Павел Жаркий, оператор беспилотных летательных аппаратов. Погиб 9 апреля 2026 года в районе населенного пункта Грековка Сватовского района Луганской области. Искренние соболезнования родным и близким Павла Леонидовича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в воскресенье, 26 июля, в 11:00 на Майдане Свободы в Броварах. Похоронная служба начнётся в 11:30 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Воина похоронят на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Руслан Фурсенко. Сердце украинского воина остановилось 1 июля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

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