Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Вячеслава Нестеренко. Фото

Выполняя боевое задание в Донецкой области погиб военный из Белой Церкви Киевской области Вячеслав Нестеренко. Воин отдал свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины 5 сентября 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община узнала о гибели еще одного своего земляка – солдата Вячеслава Нестеренко (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.

Вячеслав Анатольевич был наводчиком механизированного отделения механизированного взвода одной из воинских частей. К сожалению, Герой погиб 5 сентября 2024 года вблизи населенного пункта Константиновка Марьинской громады Покровского района Донецкой области.

Защитника Украины похоронили 22 октября в Златопольской громаде на Харьковщине.

"Наш воин был верен присяге на украинский народ. Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из города Вишневое Киевской области Александр Андриенко. Защитник Украины длительное время считался пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Требухов Киевской области Евгений Шишук. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 октября 2024 года.

