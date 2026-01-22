Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военный с Киевщины Ярослав Коба. Фото

На фронте в результате атаки вражеского дрона 13 января погиб военный из Макарова Киевской области Ярослав Коба. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский глава Вадим Токар.

"13 января 2026 года, в Запорожье, в результате поражения FVP-дроном, погиб житель Макарова, солдат Ярослав Александрович Коба", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 15 апреля 1989 года в Макарове. В феврале 2024 года Ярослав стал на защиту территориальной целостности Украины. Солдат Ярослав Коба служил телефонистом-наблюдателем отделения связи взвода связи танкового батальона.

Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждала родители, жена, сын и родные", – добавил Токар.

