Был верным сыном Украины: во время выполнения боевой задачи погиб воин из Киевской области Александр Починок. Фото

На Черниговщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Александр Починок. Сердце защитника Украины остановилось 23 апреля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь будет прощаться с нашим защитником: солдатом Александром Починко (1980 года рождения)", – говорится в сообщении.

Герой служил командиром мотопехотного отделения мотопехотного батальона одной из воинских частей. Погиб 23 апреля при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Мхи Новгород-Северского района Черниговской области.

Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнял военный долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Дмитрий Контуш. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 19 апреля.

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