Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Федоренко. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Бучи Киевской области Сергей Федоренко. Жизнь этого храброго украинца оборвалась 16 марта 2025 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Болезненная утрата

"В Бучу на щите вернулся Сергей Федоренко", — говорится в сообщении.

В мирной жизни Сергей увлекался автомобилями, много работал: был резальщиком бумаги, занимался сборкой мебели. В 2024 году мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. К сожалению, 53-летний воин погиб 16 марта 2025 года во время выполнения боевого задания в Волновахском районе Донецкой области.

Церемония прощания с воином состоится в четверг, 20 августа, в Буче в 10:30 возле дома по ул. Полевая, 22. В 11:00 – панихида и похороны на Аллее Героев кладбища по ул. Памяти, 1.

"У Сергея остались мама Алла Николаевна и брат Александр. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал нашего Защитника", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Виктор Плоцкий. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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