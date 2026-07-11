Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Антон Слипенчук. Фото

На фронте оборвалась жизнь военнослужащего из Обуховского района Киевской области Антона Слипенчука. Сердце мужественного воина остановилось 3 июля 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Обуховская община с глубокой скорбью сообщает о смерти защитника Украины – Слипенчука Антона Андреевича", – говорится в сообщении.

Герой вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в январе 2026 года. Он храбро защищал свою семью, свой народ и родную страну. К сожалению, жизнь воина оборвалась 3 июля 2026 года в районе выполнения боевых задач в селе Низки Сумской области.

Самой большой ценностью для защитника была его семья. Он был любящим мужем, заботливым отцом и надежной опорой для своих близких.

"Выражаем искренние соболезнования жене Янине, дочери Милане, маме Надежде Павловне, сестре Елене, всем родным, близким, друзьям и сослуживцам", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания на фронте погиб военный, уроженец Киева Илья Пархоменко. Он отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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