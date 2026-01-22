Без отца осталось двое детей: на фронте погиб военный из Киевской области Антон Коробко. Фото

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Антон Коробко. Сердце храброго украинца остановилось 7 января.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 7 января 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи села Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области погиб пулеметчик 5 ОШБр старший солдат Антон Коробко "Фантомас", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 11 ноября 1981 года в городе Боярка. Был частным предпринимателем. С начала полномасштабного вторжения присоединился к Боярскому ДФТГ им. Е. Коновальца.

Воин погиб, оставшись верным военной присяге, боевому братству и Украине.

"Антон был хорошим отцом, добрым, отзывчивым и дружелюбным человеком. В скорби остались несовершеннолетние сын и дочь, жена, родные и близкие. Память о Герое Антоне Коробка вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и друзей", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

