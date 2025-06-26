Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военный с Киевщины Виталий Загривый. Фото

На Сумском направлении в результате вражеского обстрела погиб военный из села Волосинь Киевской области Виталий Загривый. Сердце храброго украинского воина остановилось 19 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь.

"Очередной траурный кортеж направляется на Макаровщину... 19 июня 2025 года на Сумском направлении в результате минометного обстрела врагом погиб житель села Волосинь, солдат Виталий Валерьевич Загривый", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 30 июля 1983 года на Житомирщине. В 2009 году с женой поселились в селе Волосинь на Макаровщине. В апреле 2025 года он стал на защиту Украины – был стрелком-снайпером десантно-штурмового отделения.

С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины.

"Его с Победой ждали жена, мать, братья и двое сыновей. Вечная и светлая память воину-защитнику! Низкий поклон и царство небесное", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области 44-летний Иван Далекий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в апреле 2024 года.

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