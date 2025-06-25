Герой вернулся на щите: на Киевщине попрощаются с военным Иваном Далеким. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области 44-летний Иван Далекий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в апреле 2024 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"В Буче снова потеря. Погиб наш Защитник – 44-летний Иван Далекий", – сообщил Федорук.

Герой мобилизовался в ряды ВСУ в августе 2023 года, выполнял боевые задачи в Донецкой области. Во время одного из них трагически погиб в апреле 2024 года. Тело защитника Украины с тех пор не удавалось забрать из зоны боевых действий, и только сейчас, во время обмена, его вернули домой.

У Ивана остались 7-летняя дочь Илона, жена Елена, мать и братья.

"Невозможно описать вашу боль и горе. Искренние соболезнования всей семье Героя. Проведем Ивана Далекого в последний путь завтра, 26 июня, в Буче. Прощание возле дома по улице Стеклозаводской, 1 – в 11:00. После – захоронения на Аллее Героев", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Фастова Киевской области Вадим Денисюк. Сердце храброго украинского воина остановилось 19 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!