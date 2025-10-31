Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военный с Киевщины Алексей Матей. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Почепин Киевской области Алексей Матей. Сердце украинского воина остановилось 29 июня в результате удара вражеского дрона.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский председатель Вадим Токар.

Печальная весть

"Опять громада будет стоять на коленях, провожая в последний путь героя, вернувшегося на щите... 29 июня 2025 года, на Бахмутском направлении, в результате удара FVP-дрона, погиб житель села Почепин, солдат Алексей Александрович Матей", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 8 июня 1981 года в селе Дедовщина на Фастовщине. С 2022 года семья Алексея жила в селе Почепин на Макаровщине. В ноябре 2024 года воин стал на защиту территориальной целостности Украины.

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали родные и близкие", – добавил Токар.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Фастова Киевской области, участник АТО Евгений Романов. Воин отдал самое ценное – жизнь – за территориальную целостность и свободу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области, разведчик-сапер Андрей Шевченко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 октября в Донецкой области.

