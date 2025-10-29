На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Евгения Романова. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Фастова Киевской области, участник АТО Евгений Романов. Воин отдал самое ценное – жизнь – за территориальную целостность и свободу Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Защищая суверенитет Украины, в Донецкой области погиб фастовчанин Евгений Романов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 22 декабря 1977 года в городе Кокчетав, Казахстан. В 1987 году семья переехала в Фастов. После окончания школы, мужчина поступил в Казатинское железнодорожное училище, а затем работал в локомотивном депо Фастова, откуда был призван в ряды Вооруженных сил. Со временем Защитник женился, а в 2009 году семья пополнилась дочкой Дарьей.

В 2014 году воевал в Донецкой области, участвовал в Антитеррористической операции (АТО). Позже, в гражданской жизни Евгений Анатольевич работал на различных предприятиях.

С началом полномасштабного вторжения Евгений Романов стал в ряды Вооруженных сил Украины на должность стрелка-снайпера. Сначала проходил службу в Василькове, затем в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания по выявлению и уничтожению сил противника Евгений Романов погиб.

"Некоторое время Герой считался без вести пропавшим, а сейчас на щите возвращается домой. В скорби остались мать Галина, дочь Дарья и сестра Елена. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время прохождения реабилитации после тяжелого ранения умер военный из Боярки Киевской области Андрей Прокопенко. Сердце храброго украинского воина остановилось 24 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!