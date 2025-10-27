Склоним головы в трауре: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Шевченко. Фото

Во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области, разведчик-сапер Андрей Шевченко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 октября в Донецкой области.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Община склоняется в трауре. Солдат Андрей Шевченко, разведчик-сапер разведывательной группы. Погиб 8 октября 2025 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенного пункта Кучеров Яр Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Николаевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с Андреем Шевченко состоится в понедельник, 27 октября. Похоронят мужественного защитника Украины на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136) в Броварах.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из города Вишневое Киевской области Александр Андриенко. Защитник Украины длительное время считался пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Синяк Киевской области Александр Приходько. Герой считался пропавшим без вести с 6 августа 2024 года и только сейчас он вернулся домой на щите.

