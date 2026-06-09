Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военный с Киевщины Александр Ковтун. Фото

На фронте в результате вражеской атаки погиб военный из Макарова Киевской области Александр Ковтун. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 июня 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь.

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"2 июня 2026 года, на Днепропетровщине, в результате поражения FVP-дроном, погиб житель Макарова, солдат Александр Викторович Ковтун", – говорится в сообщении.

Герой родился 20 мая 1980 года в Макарове. В начале масштабного вторжения России в Украину Александр защищал от безжалостного ворона родной город. В феврале 2026 года стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Солдат Александр Ковтун служил марксменом десантно-штурмового отделения.

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Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждал брат, родные и близкие", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Тарас Максимец. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 июня 2025 года.

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