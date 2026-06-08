На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Тараса Максимца. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Тарас Максимец. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 июня 2025 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, солдат Тарас Максимец (1993 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был стрелком-снайпером механизированного отделения механизированного батальона одной из воинских частей. Воин погиб 28 июня 2025 года в результате минометного обстрела при ротации в районе населенного пункта Яблоновка Сумской области, во время выполнения боевого задания, связанного с защитой Родины.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

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