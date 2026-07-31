Погиб, спасая раненых: в Киевской области простились с военнослужащим Юрием Чепурным. Фото

На фронте во время эвакуации раненых погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Юрий Чепурный. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июля 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"Очередная тяжелая утрата для Боярской общины. 19 июля 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области – эвакуации раненых – погиб санитарный инструктор медицинского пункта 1-го пехотного батальона 425-го отдельного штурмового полка "Скала" солдат Юрий Чепурный", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 2 апреля 1976 года в городе Нововолынск Волынской области в семье инженеров. Высшее образование получил в медицинском университете. Юрий сначала работал хирургом, впоследствии – врачом неотложной помощи в Киеве. После женитьбы в 2005 году вместе с женой Анастасией (сейчас она – младший лейтенант, командир взвода) проживали в Боярке. У них есть дочь.

В 2015 году поступил добровольцем в 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду. С 2025 года принимал активное участие в боевых действиях в составе 425 ОШП "Скала". Награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины".

"Память о Юрии Чепурном навсегда останется в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – говорится в сообщении.

Похоронили мужественного защитника Украины 30 июля в городе Боярка.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания 25 мая 2025 года погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Леонид Поминов. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу

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