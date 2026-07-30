На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Леонида Поминова. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания 25 мая 2025 года погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Леонид Поминов. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальное известие – погиб наш земляк, солдат Леонид Поминов (1984 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил водителем взвода бронетранспортеров штурмовой роты штурмового батальона одной из воинских частей. К сожалению, он погиб 25 мая 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Новоалександровка Покровского района Донецкой области. Считался пропавшим без вести.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Руслан Фурсенко. Сердце украинского воина остановилось 1 июля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!