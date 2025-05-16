Отдал жизнь ради нашего будущего: на фронте погиб военный с Киевщины Дмитрий Карпенко. Фото

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Обухова Киевской области Дмитрий Карпенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 11 мая.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"С глубокой скорбью сообщаем, что 11 мая 2025 года вблизи населенного пункта Ямполь Краматорского района Донецкой области в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб мужественный воин, настоящий патриот, младший сержант, командир боевой машины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха – Карпенко Дмитрий Владимирович", – говорится в сообщении.

Защитник Украины отдал свою жизнь ради нашего будущего, ради мира на родной земле. Его путь был путем достоинства, чести и самопожертвования. Он был примером настоящего мужества, преданности побратимам и непоколебимой веры в победу.

Церемония прощания с Героем состоится 16 мая в 12:00 на площади возле Обуховского центра культуры и досуга. Похоронят воина рядом с побратимами на Аллее Героев городского кладбища "Полек".

"Выражаем самые искренние слова скорби и глубокого соболезнования жене Ирине, маленькому сыну Тимофею, матери Татьяне Германовне, старшему брату Александру, всем родным, близким, друзьям, коллегам и побратимам", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области 20-летний Сергей Волынец. Жизнь украинского воина оборвалась 27 апреля 2023 года.

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