Отдал самое дорогое за Украину: на фронте погиб студент киевского университета Вячеслав Боженко. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный, студент столичного Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова Вячеслав Боженко. Сердце мужественного воина остановилось 16 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения. Вечная память и слава Герою!

"Университет получил сегодня печальную весть... 16 июля 2025 года во время выполнения оперативно-боевого задания в рамках защиты независимости и территориальной целостности Украины трагически погиб студент 2 курса факультета физического воспитания, спорта и здоровья Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова Вячеслав Боженко", – говорится в сообщении.

Как отметили в учебном заведении, Герой был не только способным и настойчивым студентом, но и очень искренним, светлым, доброжелательным человеком.

Его активная жизненная позиция, патриотизм, готовность помочь и поддержать вдохновляли одногруппников, преподавателей и всех, кто имел честь знать его лично.

"Его жизнь – пример настоящей преданности, мужества и жертвенности. Он отдал самое дорогое – собственную жизнь – ради свободы и будущего своей Родины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погибла военная из Белой Церкви Киевской области Амина Мехдиева. Жизнь защитницы Украины оборвалась 9 июля.

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