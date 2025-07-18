Склоним головы в скорби: на фронте погибла военная из Киевской области Амина Мехдиева. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погибла военная из Белой Церкви Киевской области Амина Мехдиева. Жизнь защитницы Украины оборвалась 9 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Героине!

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с нашей защитницей – старшим солдатом Аминой Мехдиевой (1988 года рождения)", – говорится в сообщении.

Мехдиева Амина Али Гизи служила санитарным инструктором медицинского пункта механизированного батальона одной из воинских частей.

Защитница Украины погибла 9 июля во время выполнения боевого задания из-за авиационного удара противника по позиции подразделения вблизи населенного пункта Новопавловка Синельниковского района Днепропетровской области. Она была верна военной присяге на верность украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине в результате вражеской атаки КАБом погиб военный из Ирпеня Киевской области Василий Коробейко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 14 июля.

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