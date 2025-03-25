От удара оторвало кузов: под Киевом произошла авария с пострадавшим. Фото и видео

В селе Вита Почтовая Киевской области произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП у грузовика оторвалась часть кузова, пострадавший.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 24 марта в 14.44 они получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Вита Почтовая на улице Звенигородской.

"По прибытии было установлено, что столкнулись два автомобиля – Mercedes-Benz и "ГАЗель". В результате аварии один из водителей оказался зажатым в салоне, поэтому понадобилась помощь спасателей. С помощью специального аварийно-спасательного инструмента пострадавший, 1967 года рождения, был деблокирован и передан медикам скорой помощи", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Голосеевском районе Киева во вторник, 18 марта, Lexus на скорости протаранил металлический отбойник, после чего машина вылетела за пределы дороги и опрокинулась. В результате ДТП погибли два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области Chevrolet выехал на встречную полосу, где на скорости протаранил грузовик. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

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