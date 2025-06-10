От Администрации президента до офиса Нацполиции: в сети рассказали историю известного недостроя Киева. Фото

Проезжая станцию метрополитена "Левобережная" жители и гости Киева могут увидеть одно из крупнейших недостроенных зданий города. Его история началась в 1980-х, а назначение – несколько раз менялось.

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Архивные снимки и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". В наши дни она постепенно разрушается от влияния погоды.

"Замороженный во времени: долгострой возле метро "Левобережная". Админздание на улице Митрополита Андрея Шептицкого, 2 – один из крупнейших недостроенных объектов Киева, который стоит почти полвека", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что история проекта началась в 1980-х годах. Планировалось, что в здании будет размещен Государственный комитет по материально-техническому снабжению УССР. Строительство шло медленно, а после Чернобыльской катастрофы в 1986 году работы практически остановили.

В середине 1990-х достройку восстановили: провели облицовку, остекление, установили оконные рамы, но после этого объект снова заморозили.

Планы по использованию здания менялись: здесь хотели разместить Министерство экономики, финансов, Дворец правосудия, правительственные офисы, Администрацию Президента, а впоследствии - Национальную полицию. Ни один из этих проектов так и не был реализован. Сейчас здание - это более 31 тысячи квадратных метров незавершенного объекта, который постепенно разрушается от воздействия погоды.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь - первая, которая встречает жителей и гостей Киева, которые приезжают в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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