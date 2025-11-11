Осадки и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 ноября

В Киевской области в среду, 12 ноября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 12 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 5-10°С; в Киеве ночью и днем 6-8°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Вечером ожидается мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

