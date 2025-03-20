Оправдывали врага и призывали к оккупации Украины: на Киевщине СБУ задержала трех пророссийских агитаторов. Фото

В Киевской области сотрудники СБУ задержали еще троих пророссийских интернет-агитаторов. Один из них призвал к репрессиям и расстрелам украинцев в случае захвата врагом столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности задержала еще трех пророссийских интернет-агитаторов, действовавших в Киевской области. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов", – говорится в сообщении.

Так, в Киеве разоблачили и задержали 55-летнюю присяжную одного из столичных судов, которая восхваляла Владимира Путина и призвала к оккупации всей территории Украины. Женщина публиковала враждебный контент в своих комментариях на Telegram-каналах. Для конспирации фигурантка действовала из-за анонимного аккаунта, но СБУ все равно нашла злоумышленницу.

В Святошинском районе Служба безопасности задержала 49-летнего водителя экспресс-доставки, называвшего вооруженную агрессию РФ "гражданской войной" и пытавшегося дискредитировать Силы обороны. Для распространения кремлевской пропаганды он делал собственные эфиры в Тик-токе с аудиторией в 50 тыс. пользователей и репостив там видео из интернет-ресурсов России.

Третьего злоумышленника, который оказался таксистом, задержали в Броварах на Киевщине. Он в Telegram-каналах призвал к репрессиям и расстрелам украинцев в случае захвата столицы.

По этим фактам ведется расследование, а задержанным сообщили о подозрении – они находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе шпиона ГРУ РФ из непризнанного Приднестровья, переброшенного в Украину под видом предпринимателя с целью похищения дроновых технологий. Для выполнения задания он должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, работающего с БПЛА.

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