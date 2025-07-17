'Может, его арендовать?' Сеть взорвалась мемами из-за особой 'силы' Келлога и его отъезда из Украины

Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог прибыл с официальным визитом в Киев 14 июля и планировал пробыть в нашей стране неделю. Однако в четверг, 17 июля, некоторые украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили об отъезде американского спецпредставителя из Украины. Сеть отреагировала на эту новость мемами из-за особой "силы" Келлога, благодаря которой он "закрыл небо" над нашей страной на время своего пребывания.

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Украинцы иронизируют, что стоит каким-то образом оставить Кита Келлога в нашей стране на дольше, раз его присутствие таким чудодейственным образом уменьшило количество атак РФ на столицу. Об этом люди активно пишут в соцсетях.

В течение пребывания Келлога в Киеве на город не падали ракеты, не было массовой атаки шахедами, отмечают украинцы. Они также просят "одолжить" спецпредставителя в другие города, чтобы и там люди смогли отдохнуть от российских обстрелов.

Информация об отъезде Келлога также стала поводом для шуток. Украинцы предлагают "арендовать" спецпосланника в США на долгое время, или "заманить" его в нашу страну квартирой и гражданством, а также находят другие, более радикальные меры, как вот – отобрать у Келлога паспорт и никуда не выпускать из Украины.

Также люди призывают президента США Дональда Трампа переехать в Украину на те 50 дней, которые он дал российскому диктатору Владимиру Путину на заключение мирного соглашения с Украиной.

Соцсети также взорвались мемами на эту тему. Предлагаем вашему вниманию лучшие из них:

Отметим, что пока точно неизвестно, завершил ли Кит Келлог свой визит в Украину. Об отъезде спецпосланника США вчера, 16 июля, сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Вместе с тем сегодня мониторинговые каналы сообщают, что после длительного затишья Россия начала перебрасывать борта Ту-95МС на Энгельс с Дальнего Востока. Отмечается, что на данный момент передислокацию осуществили два стратегических бомбардировщика.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что уменьшение количества обстрелов оккупантами Киева во время визита Кита Келлога, означает лишь то, что Россия боится США. По словам Зеленского, как только Кэллог прибыл в Украину, две ночи подряд не было массированных атак со стороны России. Президент отметил, что украинцы шутят по этому поводу и предлагают Келлогу предоставить гражданство Украины.

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