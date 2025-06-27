Оборвалась жизнь защитника Украины: стало известно о гибели военного из Киевской области Владимира Коваленко. Фото

В Одесской области при исполнении служебных обязанностей погиб военный из Броваров Киевской области Владимир Коваленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"В скорби наша община... Сержант Владимир Коваленко, стрелок отделения охраны взвода охраны Белгород-Днестровского РТЦК и СП. Погиб 22 июня 2025 года при исполнении служебных обязанностей в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Васильевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины и отпевание состоится в пятницу, 27 июня с 10:00 на Майдане Свободы в Броварах.

Похоронят Героя на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумском направлении в результате вражеского обстрела погиб военный из села Волосинь Киевской области Виталий Загривый. Сердце храброго украинского воина остановилось 19 июня.

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