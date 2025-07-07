Оборвалась жизнь защитника Украины: на фронте погиб военный с Киевщины Борис Ниник. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Борис Ниник. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 30 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Навеки в Небесной страже... Солдат Борис Ниник, старший техник самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона. Погиб 30 июня 2025 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенного пункта Самарское Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Бориса Владимировича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится понедельник, 7 июля в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Алексей Душкин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 2 июля.

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