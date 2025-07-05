Болезненная потеря: на фронте погиб военный с Киевщины Алексей Душкин. Фото

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Алексей Душкин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 2 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк – старший солдат Алексей Душкин (1984 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил старшим оператором взвода противотанковых ракетных комплексов одной из воинских частей. Погиб 2 июля во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зеленое Поле Донецкой области.

Герой до конца был верен военной присяге на верность Украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Сергей Сироштан. Жизнь украинского воина оборвалась 27 июня.

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