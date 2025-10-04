Оборвалась жизнь мужественного воина: на фронте погиб военный из Киевской области Артем Ус. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из села Германовка Киевской области Артем Ус. Жизнь мужественного воина оборвалась 15 сентября.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять Обуховская община потеряла своего сына, мужественного воина, патриота, человека, который стал частью великой истории борьбы украинского народа за право быть свободным на своей земле. Оборвалась жизнь оператора отделения беспилотных авиационных комплексов, взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 71-й отдельной егерской бригады Артема Уса, который погиб, защищая родную землю", – говорится в сообщении.

Жизнь мужественного воина оборвалась 15 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Писаревка Сумского района. Артем погиб как настоящий защитник Украины.

Светлая память о Герое навсегда будет жить в сердцах тех, кто его знал и любил.

"Сегодня мы склоняем головы в глубокой скорби и выражаем искренние соболезнования его маме – Наталье Николаевне, отчиму Александру Вячеславовичу и его семье, дяде и крестному Владимиру Михайловичу, бабушке Людмиле Васильевне, дедушке Михаилу Федоровичу, сестре Людмиле, брату Дмитрию, всем родным, друзьям и собратьям", – добавили в горсовете.

Герои войны в Украине

На Луганщине во время выполнения боевого задания погиб военный из села Слободка Киевской области Владимир Щербань. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 18 августа 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!