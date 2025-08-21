Оборвалась жизнь Героя: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Жежера. Фото
На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Владимир Жежера. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 18 августа.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.
Трагическая весть
"Пополнился Небесный батальон... Старший солдат Владимир Жежера, старший водитель егерской роты егерского батальона. Погиб 18 августа 2025 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе н.п. Котлино Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича", – говорится в сообщении.
Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 22 августа, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).
Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).
Герои войны в Украине
В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела погиб военный из Обухова Киевской области Александр Федоров. Сердце храброго украинского воина остановилось 9 августа.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Она отдала самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!