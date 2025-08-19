Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Александр Федоров. Фото

В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела погиб военный из Обухова Киевской области Александр Федоров. Сердце храброго украинского воина остановилось 9 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"С глубокой скорбью сообщаем, что 9 августа 2025 года, вблизи населенного пункта Филиал Синельниковского района Днепропетровской области, во время вражеского минометного обстрела погиб Федоров Александр Васильевич, 1981 года рождения. Солдат, наводчик штурмового отделения штурмового взвода штурмовой роты штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады", – говорится в сообщении.

Защитник Украины до последнего оставался верным присяге. Он достойно выполнял свой воинский долг, защищая независимость и суверенитет Украины. Его мужество, стойкость и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти.

Прощание с Героем состоится во вторник, 19 августа 2025 года, в 10:00 на городской площади возле Обуховского центра культуры и досуга. Вечный покой мужественный воин найдет рядом со своими собратьями на городском кладбище "Полек".

"Выражаем искренние соболезнования сестре Екатерине, всем родным, близким, друзьям и собратьям погибшего. Пусть память об Александре живет в наших сердцах как пример настоящей преданности Родине", – добавили в горсовете.

Герои войны в Украине

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Сергей Вара. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 26 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Она отдала самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.

