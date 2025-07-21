Нашли рядом с домом: в Киеве саперы изъяли боевую часть российской ракеты Х-69. Фото

В Киеве в понедельник, 21 июля, рядом с жилым домом обнаружили боевую часть сбитой российской ракеты Х-69. Чтобы изъять ее, на место вызвали пиротехников.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Информация от спасателей

"В Киеве саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть сбитой российской ракеты Х-69, что упала рядом с жилым домом после очередной воздушной атаки врага и могла сдетонировать в любой момент", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пиротехники идентифицировали объект как ракету "Х-69" и с помощью специального манипулятора загрузили ее в автомобиль для транспортировки и дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.

Х-69 – российская высокоточная малозаметная крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Х-69 является модификацией ракеты Х-59. Предназначена для поражения наземных стационарных целей и надводных объектов, не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста с окружающим фоном

Что предшествовало

В ночь на 21 июля страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку на Киев, применяя ударные беспилотники и крылатые ракеты. Из-за действий агрессора вспыхнули пожары в ряде локаций и зафиксированы разрушения, погиб человек, еще семеро пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в результате террористической атаки РФ в ночь на 21 июля был поврежден жилой дом. Российский дрон попал в одну из квартир многоэтажки.

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