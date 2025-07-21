Дрон попал в многоэтажку, начался пожар: последствия атаки РФ в Шевченковском районе Киева. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в результате террористической атаки РФ в ночь на 21 июля был поврежден жилой дом. Российский дрон попал в одну из квартир многоэтажки.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Подробности обстрела

Так, в ночь на 21 июля Россия нанесла комбинированный удар по столице Украины. В результате атаки в городе повреждена гражданская инфраструктура, в частности, в Шевченковском районе Киева дрон-камикадзе попал в жилой многоэтажный дом.

В результате начался пожар, который оперативно потушили спасатели. Кроме того, в многоэтажке выбиты окна, также пострадали припаркованные во дворе автомобили. Стоит добавить, что через дорогу от места попадания "Шахеда" расположено посольство Азербайджана в Украине.

Отметим, согласно информации мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 9:30, в результате вражеской атаки на столицу, один человек погиб, 7 пострадали, в том числе 15-летняя девочка. Госпитализировали пятерых пострадавших, двум медики оказали помощь на месте.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, по состоянию на 8:30 зафиксированы разрушения и падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

Что предшествовало

В ночь на 21 июля страна-агрессор Россия совершила массированную атаку на Киев, применяя ударные беспилотники и крылатые ракеты. Из-за действий агрессора вспыхнули пожары в ряде локаций и зафиксированы разрушения, погиб человек, еще семеро пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на понедельник, 21 июля, нанесла очередной удар по Киеву. В результате обстрела был вновь поврежден вестибюль станции метро "Лукьяновская".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!