Облачно с прояснениями и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 апреля

В Киевской области в среду, 9 апреля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 9 апреля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью заморозки в воздухе по области 0-5°С, в Киеве 2-4°С; температура днем 1-6°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 апреля безоблачным небо будет только утром – день и вечер в Киеве ожидаются пасмурными. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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